تمديد حظر التنقل بين محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتين

قررت اللجنة الامني العليا في محافظة السليمانية في بيان اليوم الخميس تمديد حظر بين المحافظة، وحلبجة وادارة منطقتي رابرين وكرميان لـ24 ساعة أُخرى لحفظ الامن والاستقرار في تلك المناطق مع تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط ضحايا على اثرها.

وكانت السلطات في السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان قد فرضت، يوم الثلاثاء، حظرا للتجوال بين المحافظتين والمدن المحيطة بهما.

ومنذ يوم الخميس الماضي تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الاقليم

فيما جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي ما ادى الى سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى، بعد ان احرق متظاهرون عدداً من المقار الحزبية في المحافظة.