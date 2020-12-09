صحة البصرة تعلن أحدث إحصائية لإصابات كورونا بين الطلبة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، (09 كانون الأول، 2020)، قيامها بتكثيف الاجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بمدارس المحافظة، بعد وصول أعداد الإصابات بين الطلبة إلى 39 حالة.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي في حديث صحفي إن "حملات التحري عن كورونا في المدارس ستستمر"، داعياً الأهالي إلى "مراجعة المراكز الصحية إن شعروا بأعراض الإصابة لدى أبنائهم".

وأضاف، وذكر، أن "أعداد الإصابات بين الطلبة في البصرة وصلت إلى تسعة وثلاثين طالباً"، مؤكداً "سحب ما يقارب 300 مسحة PCR في عدة مدارس، ومنها مدرسة الجمهورية التطبيقية الابتدائية التي سجلت فيها أغلب الإصابات".

يذكر أن النائب صفاء عدنان الغانم دعا في 3 كانون الأول الحالي، محافظ البصرة أسعد العيداني إلى إغلاق مدرسة الجمهورية التطبيقية، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفيما حذرت لجنة التربية النيابية، من غلق المدارس بعد اكتشاف إصابات بكورونا بين الطلاب، أشارت إلى أن الدوام يوماً واحداً بالأسبوع غير كاف.

وكان مصدر طبي أفاد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، بإغلاق مدرسة للبنات في مدينة الكوفة بمحافظة النجف اثر تسجيل اصابات بكورونا في صفوف الطالبات.