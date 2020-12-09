أمنية السليمانية تمنع التظاهر "غير المرخص" وتدعو السياسيين لإيجاد "حل"

قررت اللجنة الأمنية في السليمانية، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، منع أي تظاهرة غير مرخصة رسمياً في المحافظة، فيما دعت القوى السياسية إلى "تحمل مسؤوليتها وإيجاد حلول سريعة للأزمة".

وقالت اللجنة، في بيان إن "اي تجمع او تظاهر بدون موافقة ممنوع بتاتاً"، مانحةً القوات الأمنية صلاحية منع التظاهر (غير المرخص) وأخذ اجراءات احترازية وفق القانون".

وتوعدت بالقول إن "اي شخص شارك في حرق الاملاك العامة والحكومية سيجرى عليه القانون ويقبض عليه"، وفيما طالبت القوى السياسية بـ"أن تتحمل مسؤولية الاوضاع الراهنة وايجاد حلول سريعة"، أشارت إلى أن "القنوات الاعلامية لها مسؤولية عدم التشهير والتحريض".

وتشهد محافظة السليمانية باقليم كردستان، منذ عدة أيام، تظاهرات احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، وقد جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي ما ادى الى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى حتى الآن، فيما تعرضت الكثير من مقار الأحزاب وبعض المقار الرسمية إلى الحرق.

وقبل ساعات، أفادت مصادر كردية بأن ضابطاً برتبة مقدم توفي أثناء محاولته تفريق متظاهرين في منطقة دوكان بالسليمانية، وسط أنباءً غير مؤكدةً تفيد بأنه تعرض لضربة حجر في رأسه.