الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النقل لمناقشة ملف ميناء الفاو

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء (9 كانون الأول 2020)، بإستضافة وزير النقل ناصر الشبلي وممثل عن وزارة المالية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، إن الحلبوسي "وجه بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزراة المالية خلال الجلسات المُقبلة". وأضاف، أن "الاستضافة تأتي لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير".

وفي تشرين الثاني الماضي قال وزير النقل، إن عمق الامتار يؤخر حسم عقد ميناء الفاو الكبير مع شركة "دايو" الكورية.

وبعد تصويت مجلس النواب على قانون العجز المالي، طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، الحكومة ووزارة النقل بالمباشرة الفعلية في ميناء الفاو الكبير بعد تخصيص 400 مليار دينار للمشروع.