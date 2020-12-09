الفتلاوي: موعد الانتخابات ثابت ولا يوجد أي تغيير في التوقيت

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، ان موعد الانتخابات ثابت كما قررته الحكومة ولم يحصل أي تغيير في التوقيت، لافتا الى ان الحديث عن تغيير الموعد مجرد حديث في الاعلام ولم يصدر من جهات رسمية.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “موعد الانتخابات ثابت كما حددته الحكومة في حزيران من العام المقبل ولم يحدث أي تغيير على هذا التأريخ”.

وأضاف ان “تغيير موعد الانتخابات مازال حديث اعلامي فقط ولم يصدر بشأنه أي تحديث او قرار رسمي من قبل الجهات المسؤولة”.

وبين ان “هناك بعض الجهات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات، لكن الموضوع محسوم والبرلمان يسير باتجاه التصويت على تمويل مفوضية الانتخابات لغرض اجراء عملية الاقتراع في الموعد المحدد لها”.