النائب الكردي سركوت شمس الدين : المتظاهرون يتعرضون لابادة جماعية على ايدي ميليشيات البارزاني

وجه رئيس كتلة المستقبل النائب سركوت شمس الدين، الاربعاء ، اصابع الاتهام للحزبين الحاكمين ومليشياته في قتل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، داعيا مجلس النواب الى تشكيل لجنة عليا للتحقيق باحداث السليمانية.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي، إن “مليشيات الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني تقف وراء أحداث السليمانية”.

وأضاف أن “ايادي الحزب الديمقراطي الكردستاني ملوثة بقتل المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة”، مشيرا إلى أن “المتظاهرين في السليمانية يتعرضون لابادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة من قبل مليشيات الحزبين الحاكمين”.

وحمل الاتحاد الوطني الكردستاني ، امس الثلاثاء ، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية التظاهرات التي انطلقت منذ عدة أيام في اقليم كردستان نتيجة تأخر صرف الرواتب.