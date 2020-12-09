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نائب: من حق بغداد التدخل عسكريا في كردستان اذا تعرضت المصالح الوطنية للخطر


اكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي , الأربعاء, أن من حق الحكومة الاتحادية التدخل عسكريا في إقليم كردستان اذا تعرضت المصالح الوطنية والسيادية هناك للخطر وذلك في ظل تصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية في الإقليم.

وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الدستور يمنع القائد العام للقوات المسلحة ارسال قوة امنية الى الإقليم الا بطلب من حكومة الإقليم”، مبينا أن “احداث العنف التي تجري حاليا في محافظة السليمانية هي من اختصاص الإقليم”.

وأضاف ان “تدخل الحكومة يكون بحالة واحدة وهي عندما تتعرض مصلحة السيادة الوطنية للخطر كالمصالح النفطية او السجون الاتحادية للخطر وبذلك يجيز الدستور للحكومة المركزية التدخل دون حصول موافقة من الإقليم كما حدث ذلك في حكومة العبادي”.

 

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