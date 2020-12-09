القبض على عصابة قتلت صاحب صيرفة في الديوانية

أفاد مصدر امني، الأربعاء، بالقبض على المجموعة التي قتلت صاحب صيرفة في الديوانية، مشيرا الى أن عملية إلقاء القبض تمت في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، إنه تم "القبض على المجموعة التي قتلت صاحب صيرفة الخبير السبت الماضي في الديوانية".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم القبض عليهم في محافظة ذي قار وعددهم سبعة أشخاص بينهم اثنين شرطة وقام جهاز الامن الوطني باعتقالهم اليوم"، مؤكدا ان "العصابة الآن في قبضة الجهاز".

يذكر ان القتيل هو طليق النائبة عن محافظة الديوانية هدى سجاد