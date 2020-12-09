محافظ بابل: جرف النصر تتعرض لمزايدات وتدخلات سياسية

وصف محافظ بابل حسن منديل، ناحية جرف النصر شمالي المحافظة بأنها “ايقونة النصر”، مشيرا الى انها تتعرض لمزايدات سياسية وانتخابية.

وقال منديل في حوار متلفز إن “قصة جرف النصر شاكة وتتعرض لمزايدات وتدخلات سياسية وانتخابية”، مؤكدا ان “الناحية خاصرة أمنية مهمة جدا كونها تحيط بعدة محافظات بما فيها الأنبار”.

واضاف منديل، ان “جرف النصر ايقونة النصر كون هزيمة داعش بدأت منها”، لافتا الى ان “الناحية كانت عصية على القوات الأمنية ولم تستطع دخولها منذ عام ٢٠٠٣”.

وكان النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تسيطر بشكل كامل على ناحية جرف النصر رغم التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الناحية بين فترة وأخرى.