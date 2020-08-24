القبض على 21 مطلوبا بتهمة قتل ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري في ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الاثنين، عن القاء القبض على 21 مطلوبا بتهمة قتل ثلاث أشخاص بنزاع عشائري.

وقالت القيادة في بيان تم "القاء القبض على مرتكب الجريمة الذي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص أثر نزاع عشائري قديم في مركز المحافظة"، مشيرة الى أن "قوة داهمت قرية في قضاء قلعة صالح والقت القبض على عشرين شخصا مطلوبين في قضية القتل".

وأضافت أن "بعد ساعات تمت عملية إلقاء القبض على المجرم في المكان القريب على الحادث وسينال جزائه العاجل وفق القانون العراقي، ويحال إلى جهات المختصة"، مؤكد بالقول "مستمرون في ملاحقة المتسببين في النزاعات العشائرية ونتعهد لابناء المحافظة حرصنا على امن المحافظة".