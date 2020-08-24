أصوات مجهولة داخل منزل مهجور تقود الحشد لنفق داعشي

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن العثور على نفق داخل منزل مهجور يعود لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ان "معلومات وردت إلى اللواء 56 ب‍الحشد الشعبي من سكان حي الثورة بقضاء الحويجة تفيد بسماع أصوات داخل منزل مهجور يعود لأحد عناصر داعش الإرهابي في الحي".

واضاف ان "قوة من اللواء 56 ب‍الحشد الشعبي خرجت لتفتيش المنزل"، مشيرا الى ان "القوة عثرت على نفق داخل المنزل، فضلا عن مواد غذائية".