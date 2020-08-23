اعتقال أحد عناصر داعش بعملية دهم وتفتيش غرب الرمادي

افاد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش غرب مدينة الرمادي .

وقال المصدر إن “قوة امنية من لواء المشاة الثامن الفرقة السابعة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ذاتها وبالتنسيق مع استخبارات الجزيرة ومفارز الامن الوطني نصبت كمين لاحد عناصر ارهابي داعش حال تواجده في منطقة قضاء عنه غربي مدينة الرمادي”.

وأضاف، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية الارهابين”.