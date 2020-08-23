الخالدي: الكاظمي لم يقدم اي جديد خصوصا في ملف البصرة

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الأحد، أن رئيس الوزراء لم يقدم اي خطة جديدة بشأن الفوضى الحاصلة في محافظة البصرة.

وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء لم يقدم اي جديد بشان الملف الامني بشكل عام”، مبينا أن “الكاظمي لم يقدم اي شي سوى بيانات الاستنكار وغيرها”.

وأضاف أنه “اذا لم يتمكن (الكاظمي) من فعل اي شيء فلماذا قبل بهذا التكليف وهذا المنصب”، مطالبا اياه بـ”التحرك الفوري لفرض الامن والابتعاد عن الكلام الروتيني”.

وكان النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن الوضع الامني في المحافظة هش، مشيرا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركز على سبل التفريق بين المتظاهرين السلميين وبين من يحاول التخريب