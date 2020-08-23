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العراق يسجل 3291 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3016 مصاباً


أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3016 مصاباً بالفيروس.

وقال الوزارة في بيان "تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )"، مبينا أنه تم "تسجيل هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 310

بغداد / الكرخ 326

مدينة الطب 80

النجف الأشرف 157

السليمانية 94

أربيل 215

دهوك 81

كربلاء 280

كركوك 91

ديالى 135

واسط 156

البصرة 339

ميسان 84

بابل 45

الديوانية 107

ذي قار 220

الأنبار 64

المثنى 92

نينوى 90

صلاح الدين 50".

وأوضح، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3291 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 527

بغداد الكرخ 185

مدينة الطب 54

النجف 207

السليمانية 140

أربيل 194

دهوك 189

كربلاء 221

كركوك 96

ديالى 148

واسط 146

البصرة 330

ميسان 132

بابل 48

الديوانية 125

ذي قار 199

الأنبار 97

المثنى 78

نينوى 128

صلاح الدين 47".

وتابعت، أن "الوفيات 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 6

السليمانية 7

أربيل 10

كربلاء 3

كركوك 7

ديالى 2

واسط 6

البصرة 8

ميسان 2

بابل 4

الديوانية 1

ذي قار 1

المثنى 1

نينوى 6".

وأشارت الى أن "مجموع الشفاء : 146409 ( نسبة الشفاء 71.6 %)

مجموع الأصابات : 204341

الراقدين الكلي: 51504

الراقدين في العناية المركزة: 661

 

مجموع الوفيات: 6428".

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