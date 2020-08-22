التميمي يحذر من مخططات داعش الارهابي خلال “محرم”

اكد النائب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، السبت، بان تنظيم داعش لم ينتهي شره في المحافظة.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “الهدوء في اغلب قواطع ديالى لاتعني انتهاء شر خلايا داعش الارهابي بل هي تحاول ايجاد اي ثغرة من اجل شن هجماتها لقتل الابرياء وزعزعة الامن والاستقرار الداخلي داعيا القيادات الامنية الى تغير الخطط العسكرية وتكثيف البعد الاستخباري خاصة في المناطق التي تكررت بها الخروقات مؤخرا”.

واضاف، ان “بدء مراسيم عاشوراء في ديالى يحتم المزيد من الحذر والتكثيف الامني لان داعش الارهابي يحاول اثارة الفتن من خلال استهداف المواكب ومجالس العزاء الحسيني مايستدعي جهود امنية اكبر لتفادي اي خروقات والسعي لكشف خلاياه النائمة”.

وكانت ديالى شهدت في الاسابيع الماضية انخفاض ملحوظ في الاعمال الارهابية بعد تفكيك واعتقال العديد من الخلايا النائمة.