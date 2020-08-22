الامن النيابية تحذر من تصاعد وتيرة العمليات الارهابية وتطالب بوضع خطط استثنائية تمتد لموعد الانتخابات

حذر نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، السبت، من تصاعد وتيرة العمليات الارهابية من تفجيرات او هجمات مسلحة او اغتيالات تمارسها الجماعات الارهابية والراغبة بخلط الاوراق مع ارتفاع وتيرة الحديث على قضية الانتخابات وقرب موعدها.

وقال الشمري في حديث صحفي ان "سيناريو العجلات المفخخة والتفجيرات والمشاهد الدموية للاسف الشديد كانت المرافقة دائما لاي مرحلة انتخابات، في استهداف ومشهد واضح لمحاولة ارهاب المواطنين وخلط الاوراق وخلق الفتن من قبل اطراف مختلفة لاتريد للعراق التقدم ولو لخطوة واحدة بالمجال الديمقراطي"،

مبينا اننا "بهذه الفترة بدأنا نرى ارتفاع وتيرة الاغتيالات للناشطين وتصاعد وتيرة العمليات الارهابية ومن بينها استهداف منطقة الدجيل من قبل جماعات ارهابية في مشهد يعيد الى الاذهان ما حذرنا منه مرارا وتكرارا من رغبة الجماعات الدموية في اعادة العراق الى مربع الاقتتال الداخلي".

واضاف الشمري، ان "ماجرى بالايام الماضية وما نتوقع حدوثه بالايام اللاحقة، يجعلنا امام مسؤولية وطنية وقانونية في مطالبة الوزارات الامنية والاستخبارية بكافة صنوفها، بوضع خطط استثنائية واستباقية بهذه المرحلة وعلى مراحل تمتد الى موعد الانتخابات وما يتلوها لحين اعلان النتائج تشكيل الحكومة المقبلة، لنضمن بقاء قواتنا الامنية متقدمة خطوة على الجماعات الارهابية لافشال جميع مخططاتها التي باتت مكشوفة للجميع بغية حقن الدماء وتفويت الفرصة على تلك الجماعات في تحقيق ما تصبو اليه".