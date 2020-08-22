النائب مختار الموسوي : لم يبق أمام العراقيين سوى مقاومة الاحتلال الأميركي واخراجه

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت ، ان تنصل حكومة مصطفى الكاظمي عن تنفيذ تعهداتها لم تجعل أمام الشعب العراقي سوى مقاومة “الاحتلال الأمريكي” وإخراجه من البلاد.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “الحكومة تنصلت عن بما وعدت به الشعب العراقي بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.

واضاف ان “تنصل الحكومة يعطي الشرعية القانونية لفصائل المقاومة إخراج المحتل الأمريكي”، مبينا أن “القوى السياسية الوطنية ستدعم أي خيار يتخذه الشعب لاخراج المحتل بعد تنصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته بما وعدت به مجلس النواب”.

ولفت الموسوي إلى أن “رئيس الوزراء بات ملزما أمام الاستحقاق الشرعي والقانوني للمقاومين توجيه ضربات موجعة للاحتلال الأمريكي”.