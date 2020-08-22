الاقتصاد النيابية: الكاظمي فشل في ادارة الملف الاقتصادي في العراق

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي اللامي، السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “فشل” في ادارة الملف الاقتصادي بالعراق.

وقال اللامي في تصريح صحفي ،ان “الكاظمي منذ فترة أن تبوأ منصبه قبل اكثر من 3 اشهر لم يتخذ اي قرارات مهمة في الجانب الاقتصادي وهناك فشل في ادارة هذا الملف الحيوي وخطواته فيسبوكية”.

واضاف اللامي،انه”لم ير اي عمل على الارض من ناحية التنفيذ والاصلاح او تحقيق شي جديد”، مؤكدا أن “الملف الاقتصادي غاية في الاهمية في العراق ويجب ان يكون هناك اهتمام اكبر به”.

ويعاني اقتصاد العراق من تحديات كبيرة خاصة مع انهيار اسعار النفط واضطرار الحكومة الى الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين.