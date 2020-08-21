الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على "إرهابية" في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، إلقاء القبض على إحدى "الإرهابيات" في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال بيان للمديرية إن "معلومات استخبارية دقيقة اكدت تواجد احدى الارهابيات المنتميات لعصابات داعش الارهابي في احدى المنازل بقرية الجدعة ب‍الموصل".

وأضاف البيان أنه على "اثر ذلك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٧٦ الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".