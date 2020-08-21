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الصحة تعلن تسجيل 4288 اصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة، مشيرة الى تسجيل 4288 اصابة جديدة بالفيروس و3246 حجالة شفاء منه.

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 )"، موضحة أنه تم "تسجيل هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 271

بغداد / الكرخ 322

مدينة الطب 81

النجف الأشرف 174

السليمانية 82

أربيل 244

كربلاء 236

كركوك 51

ديالى 106

واسط 107

البصرة 647

ميسان 125

بابل 109

الديوانية 72

ذي قار 244

الأنبار 53

المثنى 112

نينوى 210".

واضافت، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 574

بغداد الكرخ 274

مدينة الطب 65

النجف 302

السليمانية 142

أربيل 219

دهوك 174

كربلاء 336

كركوك 217

ديالى 108

واسط 251

البصرة 583

ميسان 149

بابل 130

الديوانية 110

ذي قار 264

الأنبار 50

المثنى 153

نينوى 104

صلاح الدين 83".

وتابعت، أن "الوفيات 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 9

أربيل 15

دهوك 2

كربلاء 3

كركوك 3

واسط 4

البصرة 4

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 3

ذي قار 2

الأنبار 3

المثنى 2

نينوى 7".

واشارت الى أن "مجموع الشفاء : 140446 ( نسبة الشفاء 71.3 %)

مجموع الأصابات : 197085

الراقدين الكلي: 50356

الراقدين في العناية المركزة: 587

 

مجموع الوفيات: 6283".

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