استشهاد واصابة 13 مدنيا وشرطيا بانفجار عبوة ناسفة في الدجيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن استشهاد واصابة 13 شخصا بين مدني ورجل شرطة بانفجار عبوة ناسفة في الدجيل.

وقالت الخلية في بيان ، إن "عبوة ناسفة انفجرت، يوم أمس، على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ ابراهيم التابعة لقضاء الدجيل، مما ادى الى استشهاد عنصرين من الشرطة وأربعة مدنيين".

وتابعت، "في الوقت ذاته خرجت قوة الى مكان الحادث وتعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر إرهابية، مما ادى الى إصابة إثنين من الشرطة وخمسة مدنيين".