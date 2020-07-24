الأخبار

النائب باسم خزعل : الكاظمي منشغل بالإعلام والترويج السياسي له أكثر من العمل الحكومي


كشف النائب المستقل باسم خشان الخميس، عن تحركات انتخابية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول من خلالها كسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية.

وقال خشان في تصريح صحفي إن “الكاظمي يتعمد القول بأنه لا يمتلك كتلة داخل مجلس النواب تدعم حكومته للتغطية على فشله في إدارة الدولة وإقناع المواطنين بان البرلمان غير داعم له”، لافتا إلى إن “هذا الأمر هو جزء من الحملة الانتخابية المبكرة التي يعمل عليها الكاظمي لكسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية جديدة”.

وأضاف أن “الكاظمي منشغل بالإعلام والترويج السياسي له أكثر من العمل الحكومي وحل المشاكل الداخلية التي تعصف بالبلاد من جميع الجوانب”،

مبينا أن “حكومة الكاظمي لم تنجز أي مهام لها ولم تف بوعدها الذي قدمته لمجلس النواب بإرسال قانون الموازنة وتهيئة الظروف للانتخابات المبكرة”.

ووصف النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية وزيارته الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ”غير المؤثرة” على تهدئة التوتر الإقليمي والدولي، فيما بين أن الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب باسم خزعل : الكاظمي منشغل بالإعلام والترويج السياسي له أكثر من العمل الحكومي
نائب عن الفتح عبد الامير الدبي : السفارة الأمريكية تسيطر على مقر الحكومة والكاظمي يسير وفق خطاها
حريقان في بغداد
الصحة: جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا
قوة امنية تفض نزاعا عشائريا في قضاء عين التمر التابع لمحافظة كربلاء تسبب باصابة 11 شخصا
اعتقال اثنين من ارهابيي داعش في كركوك
كربلائيون يشكون انقطاع التيار الكهربائي بما يصل الى ١٥ ساعة يوميا
النائب حسن سالم يتهم الحكومة بـ"انتهاك الدستور" ويدعو لمحاسبة المعتدين على المتظاهرين السلميين
سلطة الطيران المدني تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد
الاعلام الأمني: اعتقال مخلصين جمرك اعتديا على موظف في منفذ زرباطية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك