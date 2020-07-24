النائب باسم خزعل : الكاظمي منشغل بالإعلام والترويج السياسي له أكثر من العمل الحكومي

كشف النائب المستقل باسم خشان الخميس، عن تحركات انتخابية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول من خلالها كسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية.

وقال خشان في تصريح صحفي إن “الكاظمي يتعمد القول بأنه لا يمتلك كتلة داخل مجلس النواب تدعم حكومته للتغطية على فشله في إدارة الدولة وإقناع المواطنين بان البرلمان غير داعم له”، لافتا إلى إن “هذا الأمر هو جزء من الحملة الانتخابية المبكرة التي يعمل عليها الكاظمي لكسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية جديدة”.

وأضاف أن “الكاظمي منشغل بالإعلام والترويج السياسي له أكثر من العمل الحكومي وحل المشاكل الداخلية التي تعصف بالبلاد من جميع الجوانب”،

مبينا أن “حكومة الكاظمي لم تنجز أي مهام لها ولم تف بوعدها الذي قدمته لمجلس النواب بإرسال قانون الموازنة وتهيئة الظروف للانتخابات المبكرة”.

ووصف النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية وزيارته الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ”غير المؤثرة” على تهدئة التوتر الإقليمي والدولي، فيما بين أن الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة.