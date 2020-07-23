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كربلائيون يشكون انقطاع التيار الكهربائي بما يصل الى ١٥ ساعة يوميا


شكا مواطنون في كربلاء من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل الى ١٥ ساعة في اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها عموم البلاد، مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية بالنظر بشكل جدي بهذا الموضوع.

وقال عدد من المواطنين لمراسل /المعلومة/، إن “غالبية مناطق وأحياء كربلاء تشهد انقطاعا بالتيار الكهربائي يصل إلى ١٥ ساعة باليوم الواحد، حيث أنه من المقرر أن يستمر التيار ساعتين وينقطع مثلها الا أن انقطاعا مستمرا في ساعتي التجهيز تشهده غالبية المناطق في المحافظة”.

واضافوا ان “مشكلة أخرى ترافق انقطاع الكهرباء تتمثل بضعف التيار الذي لا يقوى على تشغيل أجهزة التكييف وسط الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة”.

يذكر أن عددا ليس بقليل في احياء كربلاء ومناطقها يشهد ومنذ أسبوع  انقطاعا وتذبذبا بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء.

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