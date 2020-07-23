الاعلام الأمني: اعتقال مخلصين جمرك اعتديا على موظف في منفذ زرباطية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال شخصين يعملان مخلصين جمرك قاما بالاعتداء على موظف في منفذ زرباطية اثناء واجبه.

وقالت الخلية في بيان ، "ليلة امس الخميس حصل اعتداء على موظف جمارك في منفذ زرباطية مِن قبل المتهمين كل مِن ( ع ف ح ) و ( ح ف ح ) اللذان يعملان مخلصين جمرك، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة بانفاذ القانون ومحاسبة كل مِن يتجاوز على القانون، وجهت قيادة العمليات المشتركة الفوج التاسع بالفرقة التاسعة المكلف بواجب حماية وتامين منفذ زرباطية بملاحقة المتهمين ومداهمتهما".

واضافت الخلية، أنه "تم القاء القبض عليهما في تمام الساعة السادسة مِن مساء هذا، اليوم الخميس، وتسليمهما للقضاء لينالا جزائهما العادل، بتهمة الاعتداء على موظف خلال تنفيذه واجباته، ونبين ان هذا الاعتداء حصل قبل ان تتسلم القوة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ واجباتها".