شمخاني: العراقيون والإيرانيون سيعاقبون منفذي اغتيال المهندس وسليماني والانتقام الاقسى ينتظرهم

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الخميس، إن "الانتقام الأقسى" ينتظر منفذي عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وذكر شمخاني في تغريدة،، أن "ترامب اعترف بأن الجيش الأميركي قام، بأوامر مباشرة منه، بارتكاب جريمة اغتيال وجهين لامعين في مجال مكافحة الإرهاب، هما الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس".

وأضاف شمخاني قائلاً إن "الشعبين الإيراني والعراقي سينتقمان لدم هذين الشهيدين ولن يهدأ بالهما حتى يعاقبوا مرتكبي هذه الجريمة فانتقام الأقسى ينتظرهم في الطريق".

يذكر أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني اغتيلا بقصف أميركي غادر جبان قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي.