احباط هجوم “داعشي” على نقطة امنية للجيش غربي الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الخميس، بأن مجموعة من بقايا خلايا “ داعش” حاولت الهجوم على نقطة امنية غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر إن “مجموعة من بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية حاولت التعرض على نقطة للجيش في منطقة المعمورة الواقعة بين ناحية البغدادية وكبيسة التابعة لقضاء هيت وجوبهت المجموعة الارهابية بوابل من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ارغمها على التراجع الا ان اثنين من منتسبي الجيش اصيبا بجروح مختلفة تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية وعند تعزيز القوة انفجرت عبوة ناسفة على دورية للجيش ما ادى الى اصابة اثنين من افراد الدورية المستهدفة بجروح مختلفة تم نقلهما الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج”، مبينا ان” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق المستهدفة “