نائب ينتقد الصارخين في زمن عبد المهدي والساكتين اليوم عن ضرب المحاضرين

انتقد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، الخميس، صمت بعض الجهات السياسية التي كانت أصواتها مرتفعة في زمن عبد المهدي بادعاء الدفاع عن المتظاهرين، مشيرا إلى أن صمت هذه الجهات اليوم وصراخها بالأمس دليل على منافعها حاليا.

وقال الشعلان في تصريح صحفي إن “المحاضرين عملوا لاعوام طويلة من دون أي مقابل وبدلا من ان تكافئهم الحكومة تجعلهم عرضة لهروات وبطش قوات مكافحة الشغب”.

وأضاف “أننا نستغرب صمت بعض الجهات السياسية والمدونين التي كانت اصواتها مرتفعة في زمن عبد المهدي بادعائها دفاعها عن المتظاهرين وصراخها بالأمس دليل على منافعها حاليا”.

ودعا الشعلان رئاسة مجلس النواب إلى “عقد جلسة طارئة يتم فيها استضافة رئيس الوزراء لمناقشة الاعتداء على أبنائنا المحاضرين المطالبين بحقوقهم المشروعة”، لافتا إلى أن |الاعتداء على المحاضرين يمثل اعتداء على العلم والمؤسسة التربوية”.