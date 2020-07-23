مصدر يكشف عن “فشل” اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل بشأن قانون الانتخابات

كشف مصدر نيابي , الخميس, عن “فشل” اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات لم يخرج باتفاق , مشيرا الى ان القانون الجديد اذا ما بقي على حاله سوف ينتج مجلس يهتم بالجانب البلدي والمناطقي اكثر من كونه ممثلا للشعب.

وقال المصدر ان ” الاجتماع الذي عقد امس الأربعاء ضم رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية الذي ناقش تعديل بعض فقرات القانون وتحديد وقت اجراء الانتخابات لم يسفر عن أي اتفاق”.

وأضافت المصدر, ان “الاجتماع جاء نتيجة مطالبات نيابية لتعديل القانون لكونه صوت عليه بعاطفية وعجالة نتيجة لارضاء المتظاهرين” , مشيرا الى ان “القانون الجديد اذا ما بقي على حاله سوف ينتج مجلس يهتم بالجانب البلدي والمناطقي اكثر من كونه ممثلا للشعب” .

يذكر ان الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماع امس الأربعاء لمناقشة تعديل بعض فقرات القانون واختيار الأول من نيسان او الأول من حزيران او الأول من تشرين اول من عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات