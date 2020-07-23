كتلة نيابيـة: الكاظمي يقوم بالإنجازات على الفيسبوك ويرتكب الكوارث في الواقع

وصف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، الخميس، تحركات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ “الاعلامية”، مشيرا الى أن رئيس الوزراء يرتكب “الكوارث” بالواقع.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن خطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مجرد كلام اعلامي وإجراءات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط”، مبينا أن “الكاظمي لم يتخذ أي اجراءات إصلاحية حقيقية”.

وأضاف، أن “رئيس الحكومة لم يقم باي اجراء ورقي عدا كارثة تجديد عمل شركات الهاتف النقال”، معتبرا أن “تلك الشركات كان يفترض منها أن ترفد الدولة مليارات الدولارات سنويا”.