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مفتي العراق: أي نائب سني لم يصوت على انسحاب قوات الاحتلال خان المذهب السني


اعتبر مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي، أن أي نائب سني لم يصوت على انسحاب قوات الاحتلال قد خان المذهب السني.

ونقلت صفحة داء الإفتاء العراقية عل الفيسبوك  عن الصميدعي قوله، إن “اي عضو برلماني سني لا يصوت على انسحاب قوات الاحتلال من العراق قد خان مذهب أهل السنة والعراق”.

وتتصاعد المطالب النيابية بضرورة تطبيق قرار مجلس النواب في بداية العام الحالي والقاضي بإخراج القوات الأميركية وكافة القوات الأجنبية من البلاد.

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