العراق يسجل 2361 اصابة بكورونا وشفاء 2258 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، مشيرة الى فحص 16947 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، أكدت تسجيل2361 إصابة جديدة بالفيروس و 2258حالة شفاء.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم "تسجيل 2258حالة شفاء من فيروس كورونا اليوم موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 305
بغداد / الكرخ 318
مدينة الطب 128
النجف الأشرف 119
السليمانية 39
أربيل 96
دهوك 8
كربلاء 90
كركوك 126
ديالى 75
واسط 193
البصرة 237
ميسان 86
بابل 184
الديوانية 55
ذي قار 76
الأنبار 4
المثنى 71
نينوى 20
صلاح الدين 28".
واشارت الوزارة الى "تسجيل 2361 اصابة جديدة بالفيروس وكما يلي:
بغداد الرصافة 465
بغداد الكرخ 376
مدينة الطب 61
النجف 67
السليمانية 130
أربيل 69
دهوك 11
كربلاء 176
كركوك 132
ديالى 33
واسط 158
البصرة 192
ميسان 54
بابل 154
الديوانية 92
ذي قار 43
الأنبار 17
المثنى 72
نينوى 28
صلاح الدين 31".
وتابعت الوزارة أن "عدد الوفيات بلغ اليوم 80 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 12
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 8
أربيل 4
كربلاء 9
كركوك 5
واسط 2
البصرة 5
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 8
ذي قار 3
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 2".
ونوهت الى أنم "مجموع الشفاء : 69405 ( نسبة الشفاء 68%)، ومجموع الأصابات : 102226، والراقدين الكلي: 28699، والراقدين في العناية المركزة: 375"، لافتة الى أن "مجموع الوفيات بلغ 4122".
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