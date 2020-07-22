بعد اشتباكات وصدامات.. التربية النيابية تطالب الاسراع بمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين

دعت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، الحكومة الى الاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين.

وقالت اللجنة، في بيان إنه “بعد ماشهدته العاصمة بغداد هذا اليوم من تصاعد وتيرة التصادم بين المحاضرين وقوات مكافحة الشغب مما ادى الى اصابات بين الطرفين حيث تأسف لجنة التربية النيابية على ماحصل من توتر بين الطرفين، على الحكومة بالاسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين”.

ودعت الحكومة الى “تفعيل قانون الاقتراض الداخلي”، مؤكدة على ضرورة “ضبط النفس وعدم الانجرار الى الصدامات والمحافظة على ممتلكات الدولة والتي هي تعتبر ممتلكاتهم”.