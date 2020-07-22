كريم عليوي : محاولة اسكات المحاضرين المجانيين تعتبر انتهاك وجريمه واضحة

حذر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء والحكومة من استمرارهم في اعتماد اسلوب قمع التظاهرات السلمية من شريحة أصحاب الشهادات،

وقال عليوي في بيان أن “استخدام اسلوب الضرب والقمع الوحشي التي استخدمت اليوم في محاولة لاسكات المحاضرين المجانيين تعتبر انتهاك وجريمه واضحة لحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور”.

واضاف، اننا “في الوقت الذي نستنكر مثل هكذا تصرفات غير قانونية، فاننا نطالب بمحاسبة مرتكبيها”، مشددا على ان “حكومة الكاظمي تعمل على قمع جميع المظاهرات وتغض النظر عن المطالب الحق لشرائح ظلمت من النظام السابق واليوم تظلم من الحكومة الحالية وهي شريحة السجناء السياسيين وذوي الشهداء الذين ببركة دمائهم نحن اليوم نمارس حياتنا وبحرية”.

واكد المحمداوي، ان “التعامل مع المتظاهرين بهذه الطريقة ستسبب بالاطاحة بحكومته على اعتبار ان اسالة دماء الابرياء المطالبين بحقوقهم المشروعة هي جريمة تهدد العروش”.