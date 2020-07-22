النائب عن الفتح عدي الشعلان: 100 نائب يرغبون باستضافة الكاظمي في البرلمان

طالب النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الأربعاء رئاسة البرلمان بعقد جلسة نيابية طارئة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيها، مشيرا الى ان أكثر من 100 نائب يرغبون باستضافة الكاظمي نتيجة الإخفاقات الحكومية.

وقال الشعلان في حديث صحفي إن “أكثر من ١٠٠ نائب يرغبون باستضافة الكاظمي نتيجة ابتعاده عن مسألة الانتخابات والأزمة الاقتصادية والانشغال بملفات ثانونية لا علاقة لها بعمل الحكومة الانتقالية”.

وأضاف أن “هناك عدد ليس بالقليل من النواب طالبوا رئاسة البرلمان بعقد جلسة نيابية طارئة يتم فيها استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عودته من إيران”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب لم يلمس شيئا حتى اللحظة من حكومة الكاظمي سوى تضارب التصريحات”.