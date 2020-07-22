الأخبار

العراق يسجل 2706 اصابات بكورونا وشفاء 2197 مصاباً


اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 2706 اصابات بفايروس كورونا، وفيما أكدت شفاء 2197 مصاباً، لفتت الى تسجيل 92 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 325

بغداد/ الكرخ 255

مدينة الطب 176

النجف   142

السليمانية 50

أربيل 61

دهوك 11

كربلاء 108

كركوك 87

ديالى 118

واسط 123

البصرة 121

ميسان 84

بابل 186

الديوانية 77

ذي قار 40

الأنبار 23

نينوى 28

صلاح الدين 182

وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2706 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 387

بغداد الكرخ 466

مدينة الطب 112

النجف 64

السليمانية 140

أربيل 98

دهوك 14

كربلاء 185

كركوك 136

ديالى 59

واسط 255

البصرة 230

ميسان 72

بابل 138

الديوانية 86

ذي قار 35

الأنبار 13

المثنى 97

نينوى 39

صلاح الدين 80

ولفت البيان الى أن "الوفيات 92 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 7

كركوك 6

ديالى 1

واسط 4

البصرة 8

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 1

ذي قار 7

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 2

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 67147 ( نسبة الشفاء 67.2 %)، ومجموع الااصابات: 99865، والراقدين الكلي: 28676، والراقدين في العناية المركزة: 441، مجموع الوفيات: 4042".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب عن الفتح عدي الشعلان: 100 نائب يرغبون باستضافة الكاظمي في البرلمان
العراق يسجل 2706 اصابات بكورونا وشفاء 2197 مصاباً
الحشد الشعبي يفتتح محطة لتعبئة الاوكسجين في كربلاء
الصحة تعلن رفع مقترح إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد
بغداد تعتزم مقاضاة اربيل لبيعها النفط إلى إسرائيل
رئيس البرلمان الإيراني للكاظمي: نأمل متابعة ملف اغتيال المهندس وسليماني بقوة وحزم
العراق يعيد فتح المنافذ الجنوبية المشتركة مع ايران قريباً
اعتقال شخصين في لبنان حاولا تهريب اموال مزيّفة إلى العراق
النائب باسم خشان : الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة وتحركاته الخارجية غير مؤثرة
الأزمة النيابية: فتح المولات وتخفيف ساعات الحظر رفع معدل الإصابات بكورونا مجددا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك