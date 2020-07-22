العراق يسجل 2706 اصابات بكورونا وشفاء 2197 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 2706 اصابات بفايروس كورونا، وفيما أكدت شفاء 2197 مصاباً، لفتت الى تسجيل 92 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 325

بغداد/ الكرخ 255

مدينة الطب 176

النجف 142

السليمانية 50

أربيل 61

دهوك 11

كربلاء 108

كركوك 87

ديالى 118

واسط 123

البصرة 121

ميسان 84

بابل 186

الديوانية 77

ذي قار 40

الأنبار 23

نينوى 28

صلاح الدين 182

وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2706 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 387

بغداد الكرخ 466

مدينة الطب 112

النجف 64

السليمانية 140

أربيل 98

دهوك 14

كربلاء 185

كركوك 136

ديالى 59

واسط 255

البصرة 230

ميسان 72

بابل 138

الديوانية 86

ذي قار 35

الأنبار 13

المثنى 97

نينوى 39

صلاح الدين 80

ولفت البيان الى أن "الوفيات 92 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 7

كركوك 6

ديالى 1

واسط 4

البصرة 8

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 1

ذي قار 7

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 2

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 67147 ( نسبة الشفاء 67.2 %)، ومجموع الااصابات: 99865، والراقدين الكلي: 28676، والراقدين في العناية المركزة: 441، مجموع الوفيات: 4042".