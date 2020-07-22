الحشد الشعبي يفتتح محطة لتعبئة الاوكسجين في كربلاء

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن افتتاح محطة لتعبئة الاوكسجين في محافظة كربلاء.

وقال الحشد في بيان إن "مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي وبجهود كوادرها الابطال تمكنت، اليوم، من افتتاح محطة لتعبئة الاوكسجين في محافظة كربلاء المقدسة لسد النقص الحاصل في مستشفيات المحافظة".

وأضاف، أن "المحطة ستسهم في الإسراع بتعبئة قناني الاوكسجين ومساعدة القطاع الطبي بشكل كبير في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا والعجز الذي تواجهه منظومات الاوكسجين".