النائب باسم خشان : الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة وتحركاته الخارجية غير مؤثرة

وصف النائب المستقل باسم الخشان، الأربعاء، تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية وزيارته الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ”غير المؤثرة” لتهدئة التوتر الإقليمي والدولي، فيما بين أن الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة.

وقال الخشان في تصريح صحفي إن “الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة ومنصب رئاسة الوزراء لا يدير جميع مؤسسات الدولة”، لافتا إلى إن “الكاظمي عليه إن يحل المشاكل الداخلية قبل التحرك بالوساطة بين الإطراف المتنازعة في المنطقة”.

وأضاف أن “المشاكل الداخلية جعلت من العراق دولة ضعيفة غير قادرة على إدارة أزماتها فكيف تستطيع أن تلعب دور الوسيط بين الدول المتنازعة وتصحيح المسار الدولي والإقليمي”، مبينا أن “زيارة الكاظمي لإيران غير مؤثر لتهدئة التوتر الإقليمي والدولي”.

و اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية التي بدأها امس الثلاثاء الى ايران.