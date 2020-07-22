الأخبار

النائب باسم خشان : الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة وتحركاته الخارجية غير مؤثرة


وصف النائب المستقل باسم الخشان، الأربعاء، تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية وزيارته الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ”غير المؤثرة” لتهدئة التوتر الإقليمي والدولي، فيما بين أن الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة.

وقال الخشان في تصريح صحفي إن “الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة ومنصب رئاسة الوزراء لا يدير جميع مؤسسات الدولة”، لافتا إلى إن “الكاظمي عليه إن يحل المشاكل الداخلية قبل التحرك بالوساطة بين الإطراف المتنازعة في المنطقة”.

وأضاف أن “المشاكل الداخلية جعلت من العراق دولة ضعيفة غير قادرة على إدارة أزماتها فكيف تستطيع أن تلعب دور الوسيط بين الدول المتنازعة وتصحيح المسار الدولي والإقليمي”، مبينا أن “زيارة الكاظمي لإيران غير مؤثر لتهدئة التوتر الإقليمي والدولي”.

و اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية التي بدأها امس الثلاثاء الى ايران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس البرلمان الإيراني للكاظمي: نأمل متابعة ملف اغتيال المهندس وسليماني بقوة وحزم
العراق يعيد فتح المنافذ الجنوبية المشتركة مع ايران قريباً
اعتقال شخصين في لبنان حاولا تهريب اموال مزيّفة إلى العراق
النائب باسم خشان : الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة وتحركاته الخارجية غير مؤثرة
الأزمة النيابية: فتح المولات وتخفيف ساعات الحظر رفع معدل الإصابات بكورونا مجددا
الامن النيابية تستضيف مدير المنافذ الحدودية بشأن معوقات محاربة الفساد
الكعبي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المتظاهرين في بغداد
النزاهة توقف صرف 40 مليار دينار لـ440 معاملة مزوَّرة في الديوانية
موقع عالمي: عدد نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة عام 2020
ضبط محطة وقود تبيع البنزين وزيت الغاز لمهربين في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك