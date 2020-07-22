الأزمة النيابية: فتح المولات وتخفيف ساعات الحظر رفع معدل الإصابات بكورونا مجددا

عدت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بالسماح لأصحاب المولات بمزاولة العمل وتخفيف ساعات الحظر في العاصمة قرار غير صائب، فيما بينت انه سيتسبب بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددا.

وقال عضو اللجنة عباس عليوي في تصريح صحفي إن “قرارات للجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ من قبل أشخاص غير معنيين بالجانب الصحي وهذا الأمر يعارض توجه وزارة الصحة بمواجهة كورونا”، لافتا إلى إن “القرار الأخير بالسماح لأصحاب المولات بمزاولة العمل وتخفيف ساعات الحظر في العاصمة قرار غير صائب ولا يتماشى مع الوضع الصحي الحالي”.

وأضاف أن “قرار السماح لأصحاب المولات بمزاولة العمل سيتسبب بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددا لعدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية”.

ووصفت خلية الأزمة النيابية، في وقت سابق، بعض أعضاء لجنة العليا للصحة والسلامة بغير المهنيين، فيما بينت أن القرارات الأخيرة اتخذت بشكل متخبط.