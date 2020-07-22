الأخبار

النزاهة توقف صرف 40 مليار دينار لـ440 معاملة مزوَّرة في الديوانية


أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مبالغها (40) مليار دينار، كاشفةً عن إصدار (1048) أمر قبض وتحرٍّ بحق المُتَّهمين فيها.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانيَّة نفذت عمليَّة ضبطٍ لـ(440) معاملة مُزوَّرة مصروفة وغير مصروفةٍ من قبل لجنة تطبيق قانون العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّـة رقم (57) لسنة 2015".

ولفتت الهيئة الى أن "المبالغ التي تمَّ إيقاف صرفها بموجب تلك المعاملات بلغت (40) مليار دينار عدا الرواتب الشهريَّة المُخصَّصة للأسماء التي تضمَّنتها تلك المعاملات"، موضحةً أن "عمليَّة ضبط المعاملات والتحري والبحث عنها في دائرة اللجان التابعة لمحافظة الديوانيَّة وفرع مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد في المحافظة استمرَّت لمدَّة أسبوعين".

ونوَّهت الى أن "تحرّيات الفريق وتحقيقاته الأوليَّة قادت إلى ثبوت اشتمال المعاملات على تزوير لتوقيع رئيس اللجنة المُختصَّة"، مُشيرةً إلى أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة وبعد عرض الأوليَّات المضبوطة عليها من قبل الفريق قرَّرت إصدار (1048) أمر قبض وتحرٍّ بحق الموظفين المُقصِّرين والمستفيدين من المعاملات المُزوَّرة، استناداً إلى أحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات، مُنبِّهة إلى تسجيل قضايا جزائيَّةٍ مُفرَدة بحقِّ المُتَّهمين".

وخلصت إلى أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط (687) معاملة مصروفة أخرى تحوم حولها الشبهات ذاتها ما زال التحري والتدقيق ومقاطعة الأسماء فيها مُستمراً؛ بغية تهيئتها وعرضها على اللجنة القضائيَّـة المُؤلفة لهذا الغرض ومطابقة التواقيع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب باسم خشان : الكاظمي غير قادر على إدارة مدرسة وتحركاته الخارجية غير مؤثرة
الأزمة النيابية: فتح المولات وتخفيف ساعات الحظر رفع معدل الإصابات بكورونا مجددا
الامن النيابية تستضيف مدير المنافذ الحدودية بشأن معوقات محاربة الفساد
الكعبي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المتظاهرين في بغداد
النزاهة توقف صرف 40 مليار دينار لـ440 معاملة مزوَّرة في الديوانية
موقع عالمي: عدد نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة عام 2020
ضبط محطة وقود تبيع البنزين وزيت الغاز لمهربين في نينوى
انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا رتلا يحمل دعما لوجستيا للقوات الامريكية في ذي قار
الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية” الصفرة” في ديالى
نائب كردي: الكاظمي لن ينجح باصلاحاته دون السيطرة على منافذ وثروات كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك