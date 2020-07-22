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الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية” الصفرة” في ديالى


كشف الحشد الشعبي ، الثلاثاء، عن نتائج العملية العسكرية في منطقة الصفرة شمال ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي في حديث صحفي ان” عملية تعقب خلايا داعش ارهابي في منطقة الصفرة في اطراف ناحية العظيم في اقصى شمال ديالى انتهت بعد تحقيق كل الاهداف المرسومة لها  لافتا الى ان مفارز قتالية من لواء نداء ديالى للحشد الشعبي والفرقة الخامسة شاركتا في العملية”.

واضاف التميمي،ان” 3 عبوات ناسفة تم تفكيكها وتم ضبط جحور لخلايا داعش الارهابي دمرت فيما بعد فيما تم تمشيط مناطق واسعة جدا واعادة الانتشار وتامين نقاط المرابطة المتقدمة”.

واشار التميمي الى ان” العملية تاتي بعد تعرض مقر احدى سرايا الحشد الشعبي الى قصف متكرر بالهاونات خلال الاسبوع الجاري من قبل داعش الارهابي مؤكدا بان الاوضاع مستقرة حاليا”.

وتعد الصفرة من المناطق المعقدة من ناحية التضاريس وتقع شمال ديالى قرب الحدود مع صلاح الدين. 

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