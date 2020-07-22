نائب كردي: الكاظمي لن ينجح باصلاحاته دون السيطرة على منافذ وثروات كردستان

دعا النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ الحدودية والثروات في كردستان.

وقال شمس الدين في حديث صحفي إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اذا لم يسيطر على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان والثروات الطبيعة النفط والغاز وينتظر اتفاق مع بارزاني ستفشل حكومته بكل تأكيد”.

واعتبر أن “خطوات الكاظمي في وسط وجنوب العراق لن تنجح بدون هذا الشرط”، معتبرا أن “اصلاح العراق وترك الاقليم لا يسمى اصلاحا”.