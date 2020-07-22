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السيد الخامنئي للكاظمي: الامیركيون اغتالوا ضيفكم الشهيد سليماني على ارضكم واعترفوا بالجريمة وهذا ليس بقليل


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ، لدى استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربة بالمثل للأمريكيين ردا على قتلهم قاسم سليماني، لافتا الى ان الشهيد سليماني كان ضيف العراق وقتل على ارضه وباعتراف اميركي بالجريمة.

وقال سماحة السيد الخامنئي لدى استقباله الكاظمي ان “الأمريكيين قتلوا ضيفكم قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس، قتلوه في منزلك واعترفوا صراحة بالجريمة وهذه ليست مسألة بسيطة”.

وأضاف: “لن ننسى جريمة قتل الأمريكان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس”، وأن بلاده “تعارض أي شيء يضعف الحكومة العراقية”.وتابع  أن "السيد السيستاني ومرجعيته نعمة كبيرة للعراق".

وتابع: “وجهة النظر الأمريكية تجاه العراق هي عكس وجهة نظر إيران تماما لأن الولايات المتحدة هي العدو بكل ما تعنيه الكلمة ولا تتفق مع عراق مستقل قوي به حكومة أغلبية”.

وأشار إلى أن “الأمريكيين لا يهتمون بمن هو رئيس الوزراء العراقي، إنهم يبحثون عن حكومة مثل حكومة بول بريمر”.

وشدد على أن بلاده “لا تتدخل في علاقات العراق مع الولايات المتحدة، لكنها تتوقع أن يعرف الأصدقاء العراقيون الولايات المتحدة وأن يعلموا أن الوجود الأمريكي في أي بلد هو مصدر فساد وتدمير ودمار”. 

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