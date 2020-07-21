الامن الوطني يلقي القبض على عصابتي مخدرات في بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابتي مخدرات في بغداد .

وذكر الجهاز في بيان انه "وفق معلومات استخبارية، وموافقات قانونية، وكمين محكم؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض على عصابتي مخدرات بحوزتهما (2 كغم) من مادة الكرستال بعد متابعتهما من احدى المحافظات وصولاً الى العاصمة وتحديداً في منطقة الكرادة اثناء عملية المتاجرة".

واضاف انه "جرى تدوين اقولهم اصولياً وسيتم عرضهم على الجهات القضائية المختصة".