الحشد الشعبي ينطلق بعملية أمنية شمال ديالى

أعلن القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة “ داعش” في الصفرة شمال ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان” مفارز قتالية من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي مدعومة بقطعات من الفرقة الخامسة بدأت عملية عسكرية واسعة في منطقة الصفرة في اقصى شمال ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) لتعقب تنظيم داعش الارهابي”.

واضاف التميمي،ان” العملية تجري بعد تعرض احدى مقرات الحشد الى قصف بالهاونات في منطقة الصفرة لاكثر من منطقة ما يدلل على وجود نشاط لخلايا داعش الإرهابي”، مؤكد أن “فرق الهندسة نجحت في تفكيك 3 عبوات ناسفة موضوعه في احدى الطرق النسيمية”.

وكانت مقرات الحشد الشعبي في الصفرة تعرضت مؤخرا الى قصف بالهاونات من قبل داعش دون اي اصابات بشرية.