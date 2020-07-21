الكاظمي يوعز بتحريك لواء 27 من الانبار الى الطارمية

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، عن صدور أوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتحريك لواء 27 من المناطق الغربية الى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال العبيدي في تصريح صحفي إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اعز بتحريك لواء 27 احدى تشكيلات الفرقة السابعة قيادة عمليات الجزيرة المتمركزة في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، الى قضاء الطارمية شمالي محافظة بغداد”.

واضاف ان” الايعاز الى تحرير لواء 27 جاء بعد ساعات من زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وعدد من القيادات الامنية الى قضاء الطارمية لتقيم الوضع الامنية بعد حادثة استهدف قائد عسكري كبير من قبل إرهابيين”.

وأوضح، أن “تحريك اللواء 27 للمشاركة في دعم جهود القوات الامنية في حفظ امن واستقرار مناطق حزام”،

مشيرا إلى ان “اللواء 27 تمكن من ضبط امن واستقرار ناحية البغدادي ولم يشهد أي خرق امني فضلا عن ان اللواء يتمتع بعلاقته الطبية مع سكان الناحية ويطلق عليه ” لواء الانسانية ” “.