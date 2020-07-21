روحاني: إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إنه لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي.

ولفت روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران، إلى أنه بحث مع الكاظمي القضايا الإقليمية وتفشي كورونا، مؤكدا أن إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها.

وأضاف روحاني أنه "خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء شهدنا تطورا في الحركة التجارية بين البلدين وهذا ما بحثناه اليوم"،

مؤكدا أنه "لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي ومستعدون لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين الصحيين".