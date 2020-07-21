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الخدمات النيابية: البرلمان سيفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال الكتريك الأمريكية


أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مجلس النواب سيفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي استحوذت على عقود الطاقة الكهربائية للسنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة مضر خزعل في تصريح صحفي إن “اللجنة النيابية التي شكلت لمتابعة عقود وزارة الكهرباء ستقوم بفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي استحوذت على عقود الطاقة الكهربائية للسنوات الماضية”، لافتا إلى إن “جميع تلك الملفات ستدقق بشكل جدي لكشف السرقات المالية وسبب تراجع الطاقة”.

وأضاف أن “الحكومة اتفقت بشكل نهائي مع شركة سيمنز الألمانية قبل أسبوع على منح الأخيرة عقود  التجهيز”، مبينا أن “ العراق سيستورد الكهرباء من إي بلد مجاور يقدم عروض تناسبه، كون حل إشكالية الكهرباء لا تنتهي بعام واحد”.

ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة لتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٦.

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الخدمات النيابية: البرلمان سيفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال الكتريك الأمريكية
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