بدء مراسم الاستقبال الرسمي للكاظمي من قبل الرئيس الإيراني في طهران

بدأت في إيران، اليوم الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ووصل الكاظمي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد بطهران.

وبحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، فإنه وبعد مراسم الاستقبال الرسمي بحضور الرئيس حسن روحاني ستبدأ المفاوضات بين الوفود الرسمية للبلدين على الفور كما سيلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس روحاني على انفراد.

وبعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين الايراني والعراقي والاجتماع الخاص بين روحاني والكاظمي ستبدأ مفاوضات مشتركة بحضور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ومصطفى الكاظمي.

و سيستقبل قائد الثورة الاسلامية الكاظمي كما سيلتقي الاخير رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال زيارته الرسمية التي تستغرق يومين