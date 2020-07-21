القبض على المسؤول الشرعي بـ"داعش" الارهابي في الطوز خلال تواجده بالسليمانية

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القبض على المسؤول الشرعي بـ"داعش" الارهابي في قضاء الطوز خلال تواجده بالسليمانية.

وقالت الوزارة في بيان انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين في محافظة السليمانية الذي ينوي الهروب الى إحدى دول الجوار، وبعد متابعة لمدة ٧٢ ساعة والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض لمحافظة السليمانية، تم إلقاء القبض عليه من قبل مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

واضافت انه "من خلال التحقيقات الأولية اعترف بأنتمائه لعصابات داعش الإرهابي وشغل منصب المسؤول الشرعي لقضاء الطوز، فضلا عن صدور قرار بالقبض عليه وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت ان "المفارز القت القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الشرقاط مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل".