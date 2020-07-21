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الدفاع الروسية تعلن جاهزية أول لقاح روسي ضد كورونا


اعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزا.

وقال تساليكوف، في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".

كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزا.

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي ل‍وزارة الدفاع، أنه "تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 حزيران الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز "غيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع ل‍وزارة الدفاع".

ويوم أمس أعلنت الوزارة، عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

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